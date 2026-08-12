Xos Aktie
WKN DE: A3E3XV / ISIN: US98423B3069
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Xos präsentiert Quartalsergebnisse
Xos wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Xos im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,910 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 22,24 Prozent auf 14,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Xos noch 18,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,080 USD, gegenüber -2,710 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 49,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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12.08.26
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