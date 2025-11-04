Xperi Aktie
WKN DE: A3DTYN / ISIN: US98423J1016
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Xperi legt Quartalsergebnis vor
Xperi wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,139 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xperi noch -0,370 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 108,5 Millionen USD – ein Minus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xperi 132,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,286 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 446,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 493,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
