Xperi Aktie

WKN DE: A3DTYN / ISIN: US98423J1016

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Xperi legt Quartalsergebnis vor

Xperi wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,139 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xperi noch -0,370 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 108,5 Millionen USD – ein Minus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xperi 132,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,286 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 446,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 493,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Xperi Inc Registered Shs

Analysen zu Xperi Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Xperi Inc Registered Shs 6,60 -1,79%

