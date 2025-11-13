Ausblick: Yokohama Rubber stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yokohama Rubber stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 189,83 JPY gegenüber 88,93 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Yokohama Rubber nach den Prognosen von 6 Analysten 297,46 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 257,62 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 573,62 JPY je Aktie, gegenüber 467,81 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1.228,18 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.094,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at