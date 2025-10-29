Ausblick: Zillow Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zillow Group A wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,428 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

28 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent auf 670,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 581,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu -0,480 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 2,57 Milliarden USD, gegenüber 2,24 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

