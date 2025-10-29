Ausblick: Zillow Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zillow Group lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,428 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 27 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,46 Prozent auf 670,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zillow Group noch 581,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,480 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 2,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at