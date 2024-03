Ausblick: ZIM Integrated Shipping Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ZIM Integrated Shipping Services lässt sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ZIM Integrated Shipping Services die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,440 USD gegenüber 3,44 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 44,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -22,917 USD, gegenüber 38,49 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 5,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 12,56 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at