zSpace Aktie
WKN DE: A40EP5 / ISIN: US98980W1071
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: zSpace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
zSpace lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass zSpace im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.
zSpace soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 44,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,920 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 31,7 Millionen USD, gegenüber 38,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu zSpace Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: zSpace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: zSpace vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: zSpace vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)