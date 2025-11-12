Ausblick: zSpace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

zSpace lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass zSpace im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.

zSpace soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 44,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,920 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 31,7 Millionen USD, gegenüber 38,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at