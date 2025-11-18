Ausblick: ZTO Express (Cayman) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ZTO Express (Cayman) A öffnet am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,51 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 11,81 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 1,49 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,61 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,49 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,49 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at