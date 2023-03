Auserwählter Warren Buffett-Nachfolger deckt sich mit Aktien von Berkshire Hathaway ein

• Warren Buffett hat mit Greg Abel einen Nachfolger gefunden• Aktienorder in Millionenhöhe• Neue Anforderung an Führungskräfte

Berkshire Hathaway-Nachfolge geklärt

Bereits im Mai 2021 erklärte Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett, dass die Nachfolge an der Spitze der Investmentgesellschaft bereits geklärt sei. "Die Unternehmensführung ist sich einig, dass Greg das Ruder morgen früh übernehmen würde, sollte mir heute Abend etwas passieren", erklärte der Börsenguru gegenüber dem US-Sender "CNBC". Damit war Greg Abel gemeint, der momentan noch Leiter des Berkshire-Geschäfts exklusive der Versicherungssparte ist. Der 60-Jährige hält Berkshire Hathaway seit 1999 die Treue, als die Gesellschaft beim Stromerzeuger MidAmerican Energy einstieg, wo Abel zu diesem Zeitpunkt tätig war und dessen CEO er 2008 wurde. 2014 wurde das Unternehmen dann in Berkshire Hathaway Energy umbenannt.

Im 10-K-Formular, das Berkshire Hathaway kürzlich im Rahmen der Zahlenvorlage für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlichte, wurde die Nachfolgeregelung erneut bestätigt. "Sollte derzeit ein Nachfolger für Herrn Buffett benötigt werden, hat der Verwaltungsrat von Berkshire vereinbart, dass Herr Abel Herrn Buffett ersetzen soll", ist darin zu lesen.

Berkshire Hathaway-Aktien in Millionenwert nachgekauft

Nun hat der Buffett-Nachfolger einige Berkshire-Aktien nachgekauft, wie aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervorgeht. So kaufte Abel bereits am 17. März 2023 55 A-Aktien der Investmentgesellschaft zu einem Preis von jeweils 447.259,99 US-Dollar. Insgesamt war die Transaktion fast 24,6 Millionen US-Dollar schwer. Damit hält er nun insgesamt 228 Class-A-Titel, die zum Stichtag mehr als 100 Millionen US-Dollar wert waren. Aus den Daten geht außerdem hervor, dass Abel 2.263 Berkshire Hathaway-Aktien der Klasse B besitzt.

Die beiden Aktienklassen unterscheiden sich unter anderem durch den Preis. Während B-Titel der Investmentgesellschaft deutlich günstiger zu haben sind als die höherpreisigen A-Aktien, und damit einen Einstieg mit geringeren Geldmitteln ermöglichen, fallen jedoch auch die Stimmrechte bei den B-Anteilsscheinen deutlich geringer aus.

Als Eigentümer der Anteile wird in der SEC-Meldung der Gregory E. Abel Revocable Trust angegeben. Damit wurden die Käufe im Namen seiner Frau, seiner Kinder und anderen Familienmitglieder getätigt, wie das Marktportal "Barron’s" schreibt.

Hohe Anforderungen an Berkshire-Führungskräfte

Am Tag der Transaktion wurde außerdem eine neue Handlungsvollmacht bei Berkshire Hathaway angekündigt. So wurde eine Anforderung für Mitglieder des Vorstands bekanntgegeben, durch die man garantieren wolle, dass es sich dabei um geeignete Mitarbeiter handle. "Insbesondere sucht der Governance-Ausschuss nach Personen, die über ein hohes Maß an Integrität, Geschäftssinn, eine eigentümerorientierte Einstellung und ein tiefes, echtes Interesse an Berkshire verfügen und im Verhältnis zu ihren Mitteln seit mindestens drei Jahren eine bedeutende Investition in Berkshire-Aktien getätigt haben", heißt es in der Ankündigung. "Dies sind die gleichen Eigenschaften, die Warren Buffett, der Vorsitzende und CEO von Berkshire, für ein effektives Mitglied des Verwaltungsrats für unerlässlich hält."

Barron’s zufolge kaufte Abel erst im September 2022 Aktien im Wert von 68 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte er nur fünf A-Aktien der Gesellschaft sowie die 2.263 Aktien der Klasse B gehalten, die zusammen weniger als 3 Millionen US-Dollar wert waren. Bei einer Vergütung von jeweils mehr als 19 Millionen US-Dollar in den letzten drei Jahren standen die Aktienkäufe des Buffett-Nachfolgers damit in keinem Verhältnis zu seinen verfügbaren Mitteln. Dies scheint Abel nun aber nachholen zu wollen, wie die Einreichung bei der SEC zeigt. Das Portal hält es außerdem für möglich, dass bald weitere Berkshire-Käufe im Namen des Revocable Trust erfolgen werden.

Redaktion finanzen.at