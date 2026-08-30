Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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31.08.2026 00:11:19
Australian dollar’s top forecasters say winning run likely over
The currency has fallen an average 1% in September over the past five years, data showsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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