Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
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27.08.2026 22:20:09
Autodesk Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - Autodesk Inc. (ADSK) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $492 million, or $2.33 per share. This compares with $313 million, or $1.46 per share, last year.
Excluding items, Autodesk Inc. reported adjusted earnings of $696 million or $3.30 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.1% to $2.046 billion from $1.763 billion last year.
Autodesk Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $492 Mln. vs. $313 Mln. last year. -EPS: $2.33 vs. $1.46 last year. -Revenue: $2.046 Bln vs. $1.763 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.04 To $ 3.09 Next quarter revenue guidance: $ 2.125 B To $ 2.140 B Full year EPS guidance: $ 12.52 To $ 12.60 Full year revenue guidance: $ 8.295 B To $ 8.345 B
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