AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
|
01.05.2026 13:07:35
AutoNation Inc. Q1 Profit Advances
(RTTNews) - AutoNation Inc. (AN) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $205.4 million, or $5.85 per share. This compares with $175.5 million, or $4.45 per share, last year.
Excluding items, AutoNation Inc. reported adjusted earnings of $164.6 million or $4.69 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.1% to $6.552 billion from $6.690 billion last year.
AutoNation Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $205.4 Mln. vs. $175.5 Mln. last year. -EPS: $5.85 vs. $4.45 last year. -Revenue: $6.552 Bln vs. $6.690 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AutoNation Inc.
|
30.04.26
|Ausblick: AutoNation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: AutoNation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: AutoNation informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: AutoNation stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)