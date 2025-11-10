Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
|
10.11.2025 15:03:33
Avantor Appoints Mary Blenn As Chief Operating Officer
(RTTNews) - Avantor, Inc. (AVTR), a provider of products and services to the customers in the life sciences and advanced technologies industries, said on Monday that it has appointed Mary Blenn to the newly created role of Chief Operating Officer with immediate effect.
Most recently, Blenn served as Senior Vice President of Global Operations & Supply Chain at Cytiva.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avantor Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Avantor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Avantor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Avantor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Avantor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)