Axalta Coating Systems Ltd. Q2 Profit Drops

(RTTNews) - Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $89 million, or $0.41 per share. This compares with $109 million, or $0.50 per share, last year.

Excluding items, Axalta Coating Systems Ltd. reported adjusted earnings of $153 million or $0.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.1% to $1.346 billion from $1.305 billion last year.

Axalta Coating Systems Ltd. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $89 Mln. vs. $109 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.50 last year. -Revenue: $1.346 Bln vs. $1.305 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.70 Full year EPS guidance: $ 2.55 To $ 2.70