Axalta Coating Systems Aktie

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WKN DE: A12EDV / ISIN: BMG0750C1082

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Axalta Coating Systems präsentiert Quartalsergebnisse

Axalta Coating Systems wird am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,647 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,40 Prozent erhöht. Damals waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Axalta Coating Systems einen Umsatz von 1,31 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,61 USD je Aktie, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 5,22 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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