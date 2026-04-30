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30.04.2026 06:31:29
AxoGen stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AxoGen äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AxoGen -0,080 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 61,5 Millionen USD gegenüber 48,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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