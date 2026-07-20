B2B Software Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

B2B Software Technologies hat am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 64,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at