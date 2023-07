Baidu verkündet: Eigener Chatbot Ernie Bot 3.5 schlägt ChatGPT

• Baidu: Eigener Chatbot Ernie Bot 3.5 besser als ChatGPT• Öffentliche Tests in China durchgeführt• Baidus Chatbot konnte bereits weitreichende Verbesserungen erzielen

Baidu, der chinesische Technologiekonzern mit der gleichnamigen Suchmaschine, entwickelt seit Jahren Software, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Der Wettbewerb in diesem Bereich wird immer intensiver. Seit der Enthüllung im März testet Baidu seinen eigenen Chatbot öffentlich in China. Dieser basiert auf Baidus grundlegendem KI-Modell namens Ernie, das Enhanced Representation through Knowledge Integration bedeutet.

Baidus Chatbot besser als ChatGPT?

Baidus neueste Version seines Chatbots, Ernie Bot 3.5, schlage die Konkurrenz von OpenAI - ChatGPT und GPT-4, das neueste und fortschrittlichere Modell von OpenAI - bei wichtigen Tests als KI, wie das chinesische Unternehmen kürzlich CNBC zufolge behauptete. Während der Beta-Tests erzielte Ernie Bot 3.5 bessere umfassende Leistungswerte als ChatGPT und übertraf GPT-4 in mehreren chinesischen Sprachfähigkeiten, so Baidu unter Berufung auf China Science Daily. Die staatliche Zeitung hatte zuvor einen Test durchgeführt zur Bewertung der Leistung von Modellen der künstlichen Intelligenz. Der Test basierte auf standardisierten Zulassungs- und Qualifikationsprüfungen, so CNBC. Ernie Bot 3.5 übertraf ChatGPT sowie GPT-4 dabei in chinesischer Sprache. Im Englischen hingegen lag der Bot hinter GPT-4, zugleich übertraf er dabei ChatGPT. In den Bereichen Natur- und Geisteswissenschaften allerdings lagen ChatGPT und GPT-4 vorn.

Baidu erzielt bereits weitreichende Verbesserungen

"Nur drei Monate nach der Beta-Veröffentlichung von Ernie Bot, Baidus großem Sprachmodell (LLM), das auf Ernie 3.0 aufbaut, hat Ernie 3.5 weitreichende Verbesserungen bei Wirksamkeit, Funktionalität und Leistung erzielt", zitiert CNBC Haifend Wang, CTO von Baidu. "Diese Verbesserungen zeigen sich beim kreativen Schreiben, bei Fragen und Antworten, beim Argumentieren und bei der Codegenerierung sowie bei der Trainingsleistung und der Inferenzleistung."

Ein entscheidendes Merkmal seines neuesten Modells sei die Möglichkeit, auf Plugins zuzugreifen - dabei handelt es sich um Apps, auf die über Ernie Bot zugegriffen werden kann. Diese Plugins ermöglichen es der KI von Baidu, an spezifischeren Szenarien zu arbeiten, wie etwa der Zusammenfassung langer Texte und der Generierung präziser Antworten, erklärt The Hindu. Mit dem Ernie Bot plant Baidu, seinen eigenen Internet-Suchmaschinendienst aufzuwerten sowie die KI-Software in andere Produkte zu integrieren. CEO Robin LI setze auf generative KI und große Sprachmodelle, die ein "transformatives Potenzial von KI in verschiedenen Branchen" darstellen, zitiert IT-Times aus einem Statement des CEO.

