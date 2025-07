Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot

Am Mittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,18 Prozent tiefer bei 20 639,59 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,193 Prozent auf 20 717,81 Punkte an der Kurstafel, nach 20 677,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20 507,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 731,76 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,228 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 16.06.2025, bei 19 701,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 307,16 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2024, den Wert von 18 509,34 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,05 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 20 836,04 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,19 Prozent auf 6,18 USD), Microvision (+ 4,89 Prozent auf 1,40 USD), Agilysys (+ 3,68 Prozent auf 117,00 USD), SMC (+ 3,49 Prozent auf 350,83 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 3,18 Prozent auf 128,25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen ASML (-10,56 Prozent auf 736,08 USD), Baiducom (-7,40 Prozent auf 86,40 USD), Merit Medical Systems (-5,80 Prozent auf 88,18 USD), AXT (-5,08 Prozent auf 2,24 USD) und DXP Enterprises (-5,00 Prozent auf 94,38 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 645 839 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,582 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite präsentiert die Integra LifeSciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 10,39 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at