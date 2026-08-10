BALMUDA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BALMUDA lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -11,200 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at