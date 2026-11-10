BANDAI NAMCO Holdings Aktie

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WKN DE: A3C6TA / ISIN: US0598311076

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10.11.2026 06:38:06

Bandai Namco H1 Net Profit Rises

(RTTNews) - Bandai Namco Holdings Inc. (7832.T) reported first half profit to owners of parent of 99.5 billion yen, an increase of 26.1% from prior year. Basic earnings per share was 155.14 yen compared to 121.91 yen. For the six months ended September 30, 2026, net sales were 728.47 billion yen, an increase of 13.1% from last year.

For fiscal year ending March 31, 2027, the company projects basic earnings per share of 252.54 yen, and net sales of 1.48 trillion yen.

Bandai Namco shares are trading at 6,434 yen on Tokyo Exchange, down 5.01%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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