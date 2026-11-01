Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
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01.11.2026 02:56:11
Bandwidth: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Bandwidth (NASDAQ:BAND) reported record revenue of $234 million. For long-term investors, the company demonstrated that its global network infrastructure positions it to capture growing demand as businesses adopt voice artificial intelligence. Three things management said stand out.
Enterprise contract wins give the company predictable multiyear revenue as large customers deploy services in phases. Management tracks annual contract value (ACV) to measure the annual recurring value of these customer commitments.
By owning its global telecommunications network, the business monetizes call volume rather than software seats and avoids computing fees for artificial intelligence (AI) model inference. Bandwidth refers to conversational voice AI as super intelligence, or SI, which increases call volume across its network.
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