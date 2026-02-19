Bandwidt a Aktie

Bandwidt a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034

19.02.2026 13:17:06

Bandwidth Inc. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Bandwidth Inc. (BAND):

Earnings: -$3.00 million in Q4 vs. -$1.76 million in the same period last year. EPS: -$0.10 in Q4 vs. -$0.06 in the same period last year. Excluding items, Bandwidth Inc. reported adjusted earnings of $11 million or $0.35 per share for the period.

Revenue: $207.67 million in Q4 vs. $209.97 million in the same period last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.30 To $ 0.32 Next quarter revenue guidance: $ 200 M To $ 203 M

