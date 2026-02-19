Bandwidt a Aktie
Bandwidth Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Bandwidth Inc. (BAND):
Earnings: -$3.00 million in Q4 vs. -$1.76 million in the same period last year. EPS: -$0.10 in Q4 vs. -$0.06 in the same period last year. Excluding items, Bandwidth Inc. reported adjusted earnings of $11 million or $0.35 per share for the period.
Revenue: $207.67 million in Q4 vs. $209.97 million in the same period last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.30 To $ 0.32 Next quarter revenue guidance: $ 200 M To $ 203 M
