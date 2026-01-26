Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
|
26.01.2026 10:57:40
Banking trio ends lower, weighing on STI
Across the broader market, decliners outnumber gainers 310 to 259 after 1.6 billion securities worth S$1.7 billion change handsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grand Perfecta Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.