Banpu präsentierte Quartalsergebnisse

Banpu präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Milliarden USD – ein Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banpu 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at