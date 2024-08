Barclays Capital: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält Overweight

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Resultate des Logistikkonzerns seien einen Tick besser als erwartet ausgefallen, titelte Analyst Marco Limite in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 13:43 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 39,53 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,84 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 973 284 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2024 um 7,6 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzkennzahlen wird am 01.08.2024 erwartet.

