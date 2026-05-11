Barrick Mining-Aktie nach deutlichem Umsatz- und Gewinnplus klar stärker

Die Erstquartalszahlen von Barrick Mining waren mit Spannung erwartet worden. So fiel die Bilanz des Bergbaukonzerns aus.

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Barrick Mining mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,35 US-Dollar auf 0,96 US-Dollar und lag damit über den Prognosen der Analysten, die sich zuvor auf ein EPS von 0,81 US-Dollar belaufen hatten.

Zeitgleich kletterte der Umsatz von 3,13 Milliarden US-Dollar auf 5,22 Milliarden US-Dollar - damit erlöste der Bergbaukonzern mehr als erhofft. Die Expertenschätzungen für den Umsatz hatten zuvor bei 5,08 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Aktie von Barrick Mining zeigt sich an der NYSE 7,32 Prozent höher bei 46,27 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at