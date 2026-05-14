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14.05.2026 06:31:29
BASE,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BASE, präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,79 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,24 Milliarden JPY – ein Plus von 36,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASE, 4,57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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