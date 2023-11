BASF-Aktie mit Verlusten: Berenberg hebt Kursziel für BASF an - Deutsche Bank mit Kurszielsenkung

Der Chemiekonzern setze eher auf eine Fortführung der Ausschüttungen an die Aktionäre als auf eine vollständige Umsetzung der Investitionspläne, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Umfeld spreche derweil für eine wieder steigende Nachfrage nach chemischen Produkten.

Deutsche Bank Research senkt Ziel für BASF auf 54 Euro - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte reduzierte ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2023 bis 2025 um fünf bis zwölf Prozent. Dem lägen niedrigere Schätzungen für die Umsätze und die Margen des Chemiekonzerns zugrunde, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Via XETRA verliert die BASF-Aktie am Mittwoch zeitweise 2,31 Prozent auf 42,53 Euro.

