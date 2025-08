Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen

Der STOXX 50 hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 4 433,95 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,174 Prozent höher bei 4 427,85 Punkten in den Handel, nach 4 420,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 440,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 427,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Stand von 4 464,80 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2025, einen Stand von 4 479,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2024, stand der STOXX 50 bei 4 234,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,19 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Diageo (+ 5,81 Prozent auf 19,21 GBP), BP (+ 1,48 Prozent auf 4,12 GBP), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 219,55 EUR), BASF (+ 0,86 Prozent auf 42,04 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,86 Prozent auf 49,19 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Enel (-0,38 Prozent auf 7,86 EUR), RELX (-0,28 Prozent auf 38,93 GBP), BAT (-0,19 Prozent auf 41,76 GBP), National Grid (-0,18 Prozent auf 10,86 GBP) und Unilever (-0,16 Prozent auf 44,89 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 537 117 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 284,919 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at