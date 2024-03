BASF-Analyse: Buy-Bewertung für BASF-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 56 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sollte eine kontinuierliche Verbesserung des operativen Gewinns (Ebitda) bringen, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Bewertungen der Konkurrenz gestiegen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:03 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 52,84 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15,44 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 055 869 BASF-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte das Papier um 8,3 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 15:47 / GMT



