HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bereits die Ergebnisse des ersten Quartals seien von erwarteten US-Zöllen beeinflusst worden, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Montag vorliegenden Nachklapp. Die Entwicklung im April sei schwächer gewesen, als die Ludwigshafener gedacht hätten. Schwarz kappte seine Schätzungen./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



