BASF-Analyse: So bewertet UBS AG die BASF-Aktie

Die UBS hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die in der ersten Jahreshälfte gestiegenen Lagerbestände dürften die Volumina der europäischen Chemiekonzerne weiter unter Druck bringen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er senkte seine Schätzung für das Mengenwachstum im Sektor allgemein für das zweite Halbjahr um einen Prozentpunkt. Für den Bereich Konsumchemikalien rechnet er mit dem größten Wachstum, das geringste dürften die Bereiche Agar und Industriegase verzeichnen. Die jüngsten wichtigen Makroindikatoren in China, Europa und den USA seien unverändert im Kontraktionsbereich. Mit Blick auf die Endmarkt-Lagerbestände kämen BASF, Clariant oder auch Lanxess dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre am nächsten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:51 Uhr 0,4 Prozent auf 41,54 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 22,79 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 329 555 Stück. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2024 um 8,8 Prozent. BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen.

