BASF präsentierte Quartalsergebnisse

BASF hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von -0,880 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 14,03 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 24,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 18,68 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,181 EUR sowie einen Umsatz von 13,86 Milliarden EUR prognostiziert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,82 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 59,66 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,26 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -8,59 Prozent verringert.

