Bath Body Works legte Quartalsergebnis vor

Bath Body Works hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bath Body Works noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,23 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bath Body Works 1,42 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at