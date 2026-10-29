Bausch Health Aktie
WKN DE: A2JQ1X / ISIN: CA0717341071
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29.10.2026 05:23:41
Bausch Health (BHC) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Oct. 28, 2026
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Nachrichten zu Bausch Health
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27.10.26
|Ausblick: Bausch Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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13.10.26
|Erste Schätzungen: Bausch Health präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: Bausch Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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14.07.26
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