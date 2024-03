Bayer-Aktie nach Abstufung wieder auf Tief seit 2005 gefallen

Die Aktien von Bayer haben am Donnerstag wieder am Vortagestief seit Mai 2005 bei 25,625 Euro gekratzt.

Mit 25,72 Euro blieben die Papiere der Leverkusener bei minus 3,47 Prozent nur haarscharf darüber. Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research hatte Bayer in einer aktuellen Studie bei fast halbiertem Kursziel von 27 Euro auf "Market-Perform" abgestuft. "Die Erwartung, dass Transaktionen den Bewertungsabschlag ausradieren, hat sich bislang nicht bewahrheitet", so der Experte. Erst am Dienstag hatte der Konzern klargestellt, dass eine Aufspaltung derzeit keine Option ist.

Zechmann lobt zwar die operativen Änderungen, die wirkliche Triebfeder für die Aktionärsrendite käme aber durch eine Neubewertung gegenüber bereits klar fokussierter Konkurrenz. Eine Aufspaltung bleibe wahrscheinlich, nur nicht in einem Zeitraum, der für Investoren aktuell interessant sei.

