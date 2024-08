Bayer-Analyse: Bayer-Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach einem für Bayer günstigen Urteil in einem US-Glyphosat-Berufungsverfahren auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Da es nun zwei entgegengesetzte Urteile auf dieser Ebene gebe, könnte dies den Weg zum höchsten US-Gericht ebenen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das müsste dann entscheiden, ob US-Bundesrecht mit Blick auf Warnlabel auf Produkten über dem Recht der einzelnen Bundesstaaten steht. Ein für Bayer positives Urteil des höchsten US-Gerichts könnte dann ein Ende der Streitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat bedeuten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 10:36 Uhr 1,2 Prozent. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 1,18 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 560 258 Bayer-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 12,4 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

