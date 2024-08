Bayer-Analyse: Bayer-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Neutral bewertet

Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der Bayer-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikament Kerendia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zwar benötige es noch mehr Details, schrieb Analyst James Quigley in einer am Montag vorliegenden Studie, zunächst seien die Daten aber positiv. Am Markt werde man sich mit Vorschusslorbeeren für Bayer aber wohl noch zurückhalten, vermutete der Experte.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:04 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 27,20 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 10,29 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 153 081 Bayer-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 büßte die Aktie um 18,8 Prozent ein. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird Bayer voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

