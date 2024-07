Bayer-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Studienergebnisse für ein Medikament gegen Prostatakrebs wertete Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als moderat positiv für Bayer. Das gelte umso mehr, als sich ähnliche Mittel von Wettbewerbern in diesem Zusammenhang bereits als wirksam erwiesen hätten.

Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Anleger zeigten sich um 10:27 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,08 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 15,05 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 320 479 Bayer-Aktien gehandelt. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2024 um 22,2 Prozent ein. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 07:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.