BayWa Aktie
WKN: 519406 / ISIN: DE0005194062
|
27.11.2025 17:20:00
BayWa will Schulden deutlich reduzieren und kämpft mit Umsatzeinbruch
Trotz Umsatzeinbruch sieht der BayWa-Vorstand Fortschritte bei der Sanierung des angeschlagenen Agrarkonzerns. Der Schuldenberg soll deutlich abgetragen werden. Der amtierende Chef teilt gegen seine Vorgänger aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
