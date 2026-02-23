BEC World legte Quartalsergebnis vor

BEC World äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 THB gegenüber -0,020 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 970,1 Millionen THB – das entspricht einem Minus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,100 THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 THB je Aktie generiert.

BEC World hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,98 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,25 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

