Beiersdorf-Aktie profitiert: JPMorgan hebt Beiersdorf-Kursziel an

Beiersdorf haben am Freitag nach einer positiven Analysten-Einschätzung ihren jüngsten Seitwärtstrend mit moderatem Zuwachs nach oben verlassen.

Die Papiere des Konsumgüterherstellers Beiersdorf erreichten via XETRA mit 122,20 Euro (plus 1,16 Prozent) den höchsten Kurs seit dem Zwischenhoch von Mitte Juni. Unter den Favoriten im DAX gewannen sie zuletzt noch 0,6 Prozent. An ihr Rekordhoch von Anfang Mai bei 128,60 kommen sie vorerst aber nicht heran.

Analystin Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan hatte die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 140 Euro angehoben. Sie bevorzugt Beiersdorf nun vor anderen Kosmetika-Herstellern, auch weil die Papiere attraktiver bewertet seien als etwa L'Oréal und es die Möglichkeit höherer Ausschüttungen an die Aktionäre gebe.

FRANKFURT (dpa-AFX)