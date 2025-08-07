Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 112 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die selbstverschuldeten Herausforderungen gehe der Konsumgüterkonzern nicht an, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen würden nun neu definiert, aber es bleibe angesichts der gesenkten Jahresziele noch viel zu tun./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Beiersdorf AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
99,70 €
Abst. Kursziel*:
-1,71%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
99,88 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1,88%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
11:49
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro (dpa-AFX)
09:29
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
09:29
DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
09:19
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 147 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
06.08.25
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
06.08.25
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
06.08.25
Schwieriger werdendes Geschäft mit Hautpflege: Beiersdorf senkt Umsatzprognose (dpa-AFX)
06.08.25
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 160 Euro (dpa-AFX)
Beiersdorf AG
99,88
2,50%
