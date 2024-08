Beiersdorf-Analyse: Buy-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein solides Wachstum verzeichnet, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gestiegenen Marketingaufwendungen ließen für die kommenden zwölf Monate Gutes erwarten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 13:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 125,35 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 19,66 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 92 931 Stück. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2024 um 6,9 Prozent. Experten zufolge können Beiersdorf-Anleger am 26.02.2025 einen Blick in die Q4 2024-Bilanz werfen.

