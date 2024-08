Freundlicher Handel: DAX beendet die Sitzung im Plus

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsschluss bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 1,47 Prozent fester bei 17 609,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,672 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,486 Prozent auf 17 438,65 Punkte an der Kurstafel, nach 17 354,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 17 386,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 666,82 Punkten verzeichnete.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0,480 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, stand der DAX bei 18 475,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, betrug der DAX-Kurs 18 430,05 Punkte. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, bei 15 950,76 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,01 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Continental (+ 6,84 Prozent auf 58,08 EUR), RWE (+ 3,00 Prozent auf 31,93 EUR), Brenntag SE (+ 2,76 Prozent auf 65,50 EUR), Zalando (+ 2,46 Prozent auf 22,11 EUR) und Sartorius vz (+ 2,28 Prozent auf 246,70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-3,72 Prozent auf 12,69 EUR), Beiersdorf (-2,28 Prozent auf 128,40 EUR), Covestro (-0,52 Prozent auf 53,32 EUR), Siemens Energy (-0,29 Prozent auf 24,39 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,27 Prozent auf 48,94 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 14 355 817 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 211,393 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at