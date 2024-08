Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Am Mittwoch tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,53 Prozent höher bei 17 582,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 17 667,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 317,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 18 504,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.05.2024, den Stand von 18 440,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 07.08.2023, mit 16 005,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,00 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Continental (+ 6,84 Prozent auf 58,08 EUR), RWE (+ 3,00 Prozent auf 31,93 EUR), Brenntag SE (+ 2,76) Prozent auf 65,50 EUR), Zalando (+ 2,46 Prozent auf 22,11 EUR) und Sartorius vz (+ 2,28 Prozent auf 246,70 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-3,72 Prozent auf 12,69 EUR), Beiersdorf (-2,28 Prozent auf 128,40 EUR), Covestro (-0,52 Prozent auf 53,32 EUR), Siemens Energy (-0,29 Prozent auf 24,39 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,27 Prozent auf 48,94 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 14 355 817 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211,393 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

