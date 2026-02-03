Benchmark Electronics Aktie
WKN: 885906 / ISIN: US08160H1014
|
03.02.2026 23:10:37
Benchmark Electronics Inc Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - Benchmark Electronics Inc (BHE) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $5.973 million, or $0.17 per share. This compares with $16.222 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, Benchmark Electronics Inc reported adjusted earnings of $25.768 million or $0.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.2% to $704.331 million from $656.887 million last year.
Benchmark Electronics Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.973 Mln. vs. $16.222 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.44 last year. -Revenue: $704.331 Mln vs. $656.887 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.53 To $ 0.59 Next quarter revenue guidance: $ 655 M To $ 695 M
