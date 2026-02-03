Benchmark Electronics Aktie

Benchmark Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885906 / ISIN: US08160H1014

03.02.2026 23:10:37

Benchmark Electronics Inc Bottom Line Declines In Q4

(RTTNews) - Benchmark Electronics Inc (BHE) announced a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $5.973 million, or $0.17 per share. This compares with $16.222 million, or $0.44 per share, last year.

Excluding items, Benchmark Electronics Inc reported adjusted earnings of $25.768 million or $0.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.2% to $704.331 million from $656.887 million last year.

Benchmark Electronics Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.973 Mln. vs. $16.222 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.44 last year. -Revenue: $704.331 Mln vs. $656.887 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.53 To $ 0.59 Next quarter revenue guidance: $ 655 M To $ 695 M

Aktien in diesem Artikel

Benchmark Electronics Inc. (BEI) 46,60 -1,69% Benchmark Electronics Inc. (BEI)

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

