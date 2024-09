Berenberg optimistisch für Deutsche Telekom: Kursziel auf 31 Euro angehoben - Telekom-Aktie verliert dennoch

Um in den 30-Euro-Kurszielbereich zu kommen, bräuchten die Deutsche Telekom -Aktien mehr als nur die Eigenschaft, der günstigere Weg für ein Investment in T-Mobile US zu sein, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Barmittelrückführung der US-Tochter sollte dem Unternehmen viele Möglichkeiten bringen, Neues zu schaffen. Die Grundlage dafür könnte im Oktober auf einem Kapitalmarkttag gelegt werden.

Die Aktie der Deutschen Telekom verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,67 Prozent auf 26,50 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)