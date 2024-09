Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Telekom-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem wegen Sorgen um Lohnerhöhungen in Deutschland und dem Glasfaserausbau in den USA verhaltenen Jahresauftakt habe sich die Aktie des deutschen Telekomunternehmens inzwischen erholt, schrieb Analyst Ottavio Adorisio in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Risiken ließen nach, der Wachstumsausblick sei gesund und es seien Kurstreiber in Sicht. Die Bewertung der Aktien bleibe vielversprechend.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 25,68 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 24,61 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 74 849 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 22,2 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 14.11.2024 wird Deutsche Telekom Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 14:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 05:15 / UTC



